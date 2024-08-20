Махачкалинское "Динамо" обыграло в гостях "Спартак" в Кубке России

ФК "Динамо" Махачкала играл во вторник на выезде со столичным Спартаком. Матч завершился минимальной победой гостей.

В Москве только что завершился матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".

Победу со счетом 1:0 одержали гости. Единственный мяч на 14-й минуте забил с пенальти нападающий Гамид Агаларов.

Кубок России

В настоящее время в Группе A (Путь РПЛ) лидируют "Спартак" и махачкалинское "Динамо", набравшие по 6 очков. Третью строчку с 3 очками занимает московское "Динамо". Замыкают квартет "Крылья Советов", в активе которых пока нет ни одного очка.