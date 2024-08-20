Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" обыграло в гостях "Спартак" в Кубке России

© Фото: сайт футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
ФК "Динамо" Махачкала играл во вторник на выезде со столичным Спартаком. Матч завершился минимальной победой гостей.

В Москве только что завершился матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".

Победу со счетом 1:0 одержали гости. Единственный мяч на 14-й минуте забил с пенальти нападающий Гамид Агаларов.

Кубок России

В настоящее время в Группе A (Путь РПЛ) лидируют "Спартак" и махачкалинское "Динамо", набравшие по 6 очков. Третью строчку с 3 очками занимает московское "Динамо". Замыкают квартет "Крылья Советов", в активе которых пока нет ни одного очка.

 

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