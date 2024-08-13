Вестник Кавказа

Роберт Кеннеди присоединился к команде Дональда Трампа

Роберт Кеннеди присоединился к команде Дональда Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вышедший из предвыборной гонки Роберт Кеннеди подключился к команде Трампа. Также работать с республиканцами начинает и Тулси Габбард.

Предвыборный штаб Дональда Трампа сообщает о подключении к команде бывших республиканцев и участников предвыборной гонки разных лет Роберта Кеннеди и Тулси Габбард, передает телеканал CNBC.

"Коалиция людей, которые поддерживают Трампа, становится все больше. И мы с гордостью объявляем, что Роберт Кеннеди - младший и Тулси Габбард были включены в переходную команду Трампа и Вэнса"

– старший советник избирательного штаба Трампа Брайан Хьюз

Роберт Кеннеди выдвигался как независимый кандидат в предвыборной гонке 2024 года, но на прошлой неделе вышел из борьбы. Тулси Габбард, бывшая конгрессмен, принимала участие в избирательной кампании 2020 года, но сняла свою кандидатуру и поддержала демократа Джозефа Байдена. На этих выборах Кеннеди и Габбард решили войти в компанию кандидата от республиканцев.

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