Вестник Кавказа

"Ахмат" уступил ЦСКА в Кубке России

"Ахмат" уступил ЦСКА в Кубке России
© Фото: сайт футбольного клуба “Ахмат“
Грозненский "Ахмат" встречался сегодня дома со столичным ЦСКА. Победный мяч был забит армейцами в самой концовке матче.

Во вторник, 27 августа, в Грозном прошла встреча группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между "Ахматом" и московским ЦСКА.

Победу со счетом 2:0 одержал столичный клуб. Голами в составе ЦСКА отметились нападающий Тамерлан Мусаев (87-я минута) и защитник Даниил Круговой (90+7).

Таблица

На данный Группу С (Путь РПЛ) возглавляет "Краснодар", набравший 6 очков. На второй строчке с 5 очками располагается ЦСКА. Третье место занимает "Ахмат", (3 очка), четвертое – "Пари НН" (1 очко).

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