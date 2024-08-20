"Ахмат" уступил ЦСКА в Кубке России

Грозненский "Ахмат" встречался сегодня дома со столичным ЦСКА. Победный мяч был забит армейцами в самой концовке матче.
Во вторник, 27 августа, в Грозном прошла встреча группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу между "Ахматом" и московским ЦСКА.
Победу со счетом 2:0 одержал столичный клуб. Голами в составе ЦСКА отметились нападающий Тамерлан Мусаев (87-я минута) и защитник Даниил Круговой (90+7).
Таблица
На данный Группу С (Путь РПЛ) возглавляет "Краснодар", набравший 6 очков. На второй строчке с 5 очками располагается ЦСКА. Третье место занимает "Ахмат", (3 очка), четвертое – "Пари НН" (1 очко).