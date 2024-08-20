Ландшафтный сад с панорамной площадкой оборудуют в Карачаево-Черкесии

В Усть-Джегуте в КЧР благоустроят общественную территорию «Зеленый остров». Работы стартуют в 2025 году. В городе появятся зона отдыха с ландшафтным садом и смотровая площадка.

Усть-Джегут – небольшой, но живописный город в Карачаево-Черкесии. В последние годы он привлекает внимание не только своей природой, но и инициативами по благоустройству территорий. В следующем году здесь начнется реализация проекта «Зеленый остров», который стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот проект обещает существенно изменить облик общественной территории, сделав её более привлекательной для жителей и гостей города.

«Теперь федеральный центр выделит средства на преображение новой городской локации Усть-Джегуты. Здесь будут смотровая площадка, лестничный спуск, прогулочный мост, зона у пруда, игровая зона, центральная площадь, зона отдыха, спортивное поле, воркаут, ландшафтный сад»

– глава республики Рашид Темрезов

Проект «Зеленый остров» включает в себя создание новой зоны отдыха с ландшафтным садом и смотровой площадкой. Концепция разработана с акцентом на функциональность и эстетическую привлекательность. Основная задача — создать пространство, где жители смогут наслаждаться природой, общаться друг с другом и проводить время с семьей.

В рамках проекта предусмотрены не только озеленение территории, но и оформление удобных пешеходных дорожек, что сделает прогулки более комфортными. Ландшафтный сад будет включать в себя разнообразные растения, которые в свою очередь поддержат экологическое равновесие. Для этого будут выбраны местные виды растений, что поможет минимизировать затраты на дальнейший уход.

Создание смотровой площадки станет изюминкой проекта. Она позволит горожанам наслаждаться панорамными видами на окрестные горы и пейзажи. Также на площадке планируется размещение скамеек, где будет удобно отдыхать. Пространство будет интегрировано с другими общественными зонами города, что создаст единый ландшафтный ансамбль.