Вестник Кавказа

Свыше 340 млн рублей получит Карачаево-Черкесия на повышение сейсмоустойчивости зданий

Свыше 340 млн рублей получит Карачаево-Черкесия на повышение сейсмоустойчивости зданий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское правительство выделит КЧР денежные средства на укрепление домов. Благодаря этой помощи в республике досрочно завершат строительство ряда зданий.

Карачаево-Черкесия получит от правительства в 2024 году средства на повышение сейсмоусточивости зданий. Об этом сказано заявлении пресс-службы главы КЧР.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, республике будет предоставлено свыше 345 млн рублей.

Средства пойдут на укрепление жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах.

В пресс-службе уточнили, что благодаря помощи правительств в республике раньше установленного срока смогут завершить ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, в том числе многоквартирного дома, площадь которого превышает 22 тыс кв метров.

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