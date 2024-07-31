Собственный аэропорт появится в Карачаево-Черкесии

Аэропорт будет построен в КЧР. Аэровокзал будет способствовать увеличению пассажиропотока, улучшению качества обслуживания пассажиров и развитию логистики

Парламент Карачаево-Черкесии принял решение о поддержке соглашения по строительству нового аэропорта на территории республики. Это важно для дальнейшего развития региональной инфраструктуры и улучшения доступности республики для туристов и бизнеса.

"Утвердить постановление <…> "О согласовании проекта концессионного соглашения на проектирование, строительство и использование (эксплуатацию) нового аэропортового комплекса "Архыз"

– постановление

Строительство аэропорта станет не только экономическим катализатором для региона, но и способствует укреплению социальной стабильности и привлечению новых инвестиций в Карачаево-Черкесию.

Напомним, что соглашение о создании аэропорта было подписано на Кавказском форуме главой республики и генеральным директором УК «Аэропорты регионов». Соглашение о строительстве аэропорта в республике представляет собой значительный шаг на пути к модернизации инфраструктуры и поддержанию конкурентоспособности региона. Новый аэровокзал будет способствовать увеличению пассажиропотока, улучшению качества обслуживания пассажиров и развитию логистики, что в свою очередь отразится на экономическом развитии республики и создании новых рабочих мест.