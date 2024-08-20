Зариф вернулся на пост вице-премьера Ирана

Вице-премьером Ирана снова назначен Мохаммад Джавад Зариф. Он покинул эту должность две недели назад.

Пост вице-премьера Ирана снова занял Мохаммад Джавад Зариф. Соответствующую информацию сам он подтвердил 27 августа на своих страницах в социальных сетях.

"После консультаций с уважаемым президентом я приступлю к обязанностям заместителя президента по стратегическим вопросам"

– Мохаммад Джавад Зариф

Напомним, ранее сегодня верховный руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи провел встречу с президентом страны Масудом Пезешкианом и обновленным составом правительства.

Справка

Зариф был назначен вице-президентом Исламской Республики в начале августа. Через 10 дней он покинул этот пост, мотивировав свое решение тем, что он видит своей роли в новом правительстве. По словам Зарифа, ему не понравились результаты его работы. В частности, он отмечал, что разочарован выбором членов правительства, представленным в парламент президентом ИРИ.

"Мне стыдно (...) за то, что мне не удалось включить в него женщин, молодежь и этнические группы, как Я обещал"

– Мохаммад Джавад Зариф