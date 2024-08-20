Вестник Кавказа

Под Анапой произошло ДТП со смертельным исходом

Под Анапой произошло ДТП со смертельным исходом
© Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Накануне вечером в Краснодарском крае произошло лобовое столкновение «Лады» и автомобиля такси. В аварии погиб один из водителей.

Вечером 27 августа смертельно ДТП произошло под Анапой на дороге Виноградный - Благовещенская, информирует ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Участниками автоаварии со смертельным исходом стали LADA Granta и автомобиль такси Renault Logan. Согласно предварительной информации, за рулем отечественной легковушки находится 73-летний мужчина, она не справился с управлением, машина оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем такси.

В аварии погиб пожилой водитель. Пострадали шесть человек - пассажир «Лады» и пять человек, находившихся в салоне автомобиля службы такси. В больнице после ДТП оказались двое, остальным пострадавшим не потребовалась госпитализация.

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