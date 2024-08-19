Азербайджан обеспокоен стремительным вооружением Армении третьими странами

В Азербайджане внимательно следят за вооружением Армении, сообщили в МИД республики. В министерстве отметили, что эта политика Еревана становится еще одним источником опасности для всего региона.

Азербайджан обеспокоен стремительным вооружением Армении. Такое заявление сделал глава МИД республики Джейхун Байрамов после переговоров со своим турецким коллегой.

"Вызывает беспокойство стремительное вооружение Армении третьими государствами. Считаем, что это неправильная политика, и ее следует рассматривать как дополнительный источник угрозы для региона"

– азербайджанский министр

Он обратил внимание на то, что Баку внимательно следит за этими процессами.

"В этом вопросе есть координация между Азербайджаном и Турцией. Это взаимная поддержка, стратегическое партнерство и союзнические отношения. Верим, что эта политика наших стран принесет мир, безопасность и стабильность в регион"

– глава ведомства

Он также в очередной раз напомнил, что ключевым препятствиям на пути к миру остаются претензии территориального характера к Азербайджану и Турции, прописанные в Конституции Армении.