Новый год в Армении 2026: когда, с кем и как армяне празднуют Нор тари?

Новый год армяне всегда празднуют с таким размахом, что кажется, будто они отмечают его в последний раз. Расскажем, чем отличается армянский Новый год от того, как этот праздник отмечают в других странах.

Когда в Армении новогодние праздники?

Официально праздничные дни в Армении длятся с 31 декабря по 2 января. 6 января армяне отмечают Рождество – это тоже нерабочий день.

Однако отмечать Новый года армяне начинают гораздо раньше. Уже 25 декабря в стране перестает работать деловой сегмент, банки, Единый офис общественных услуг (аналог МФЦ), а госорганы отправляются на каникулы за неделю до Нового года. Дело в том, что армяне готовятся к праздникам сильно заранее.

Как встречают Новый год в Армении?

Армяне называют Новый год Нор тари. Они верят, что наступающий год нужно встречать с размахом, поэтому даже самая малообеспеченная семья непременно должна накрыть праздничный стол. На нем присутствуют традиционные блюда и что-то необычное. Например, несколько лет назад в моде были блюда из мяса крокодила, а прошлый год армяне встречали блюдами из мяса страуса. Словом, армянское домашнее новогоднее застолье это синтез традиции и новомодных трендов, призванных удивлять гостей.

Какие в Армении символы Нового года?

Есть в Армении и свой символ Нового года - Каханд Пап (дедушка Нового года). По легенде, он живет где-то в горной пещере и раз в год, в новогоднюю ночь, спускается к людям верхом на осле. Но эта легенда представляет собой постсоветский новодел, получивший распространение после 2008 года.

В Армении по-прежнему сильны традиции советского Нового года с его Дедом Морозом, (Дземер Папи или Зимний Дед). Правда, армяне редко приглашают аниматоров и еще реже верят в Деда Мороза. В символике для них главное украсить дом елкой с игрушками в виде животных и птиц, разноцветными гирляндами и дарить открытки с пожеланиями.

Где армяне встречают Новый год?

В Армении нет специальных локаций, для празднования Нового года. Города украшены новогодней иллюминацией, но люди чаще встречают праздник дома или в гостях. Чем больше гостей удалось принять или самим сходить в гости посетить, тем лучше.

Новый год не принято проводить в тесном кругу - обязательно нужно созвониться с родными и близкими, по возможности поздравить с праздником всех соседей по дому или улице, если речь идет о сельской местности. Если вы пришли в гости к армянину, то он обязательно навестит вас в ответ.

Новый год - время прощения, очищения от ссор и недопонимания, поэтому люди стремятся поздравить друг друга с праздником, тем самым избавиться от всего дурного, произошедшего в уходящем году.

Что армяне едят на Новый год?

На новогоднем армянском столе еды всегда много, но главным будет хаш, который подадут утром 1 января. Густой и наваристый, его готовят только мужчины, варя мясо с костями порядка 7-10 часов. Поскольку празднуют Новый год несколько дней, это самое удобное время в году, когда хаш можно сварить без спешки. Кроме того, холодная армянская зима - самое лучшее время, когда можно насладиться горячим хашем в кругу друзей под горячительные напитки. Так как наваристый жирный суп готовят долго, то и едят его неспешно, не пьянея. Считается, что раньше хаш готовили только в домах бедняков. Сегодня его подают во всех ресторанах, однако блюдо стоит следует бронировать заранее.

Как в Армении поздравляют с новым годом

Армяне говорят: «Дзер Нор тари шноравор» (Поздравляю вас с Новым годом). Ответить на поздравление можно по-французски, сказав мерси, либо блеснуть знанием армянского и попытаться выговорить «шноракалютюн», что значит благодарю.