Последствия обильных осадков ликвидируют на юго-западе Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Аджарии устраняют последствия ливней, прошедших в регионе. Обильные осадки спровоцировали проблемы самого разного характера.

В Хелвачаурском районе Аджарии, расположенной в юго-западной части Грузии, устраняют последствия обильных осадков, которые накрыли регион. Об этом cообщают муниципальные власти.

Ливни спровоцировали там оползни и размыли дороги. В частности, из-за оползней, которые образовались рядом с жилыми домами, 15 семей пришлось временно эвакуировать.

Как отмечается, у части жителей общин Махинджаури и Шарабидзе сейчас нет питьевой воды, а у 40 абонентов села Эрге пропало электричество.

В ликвидации последствий стихии принимают участие службы мэрии и все соответствующие ведомства.

