Депутат Госдумы назвал вашингтонскую декларацию общей победой

Подписанная главами Азербайджана и Армении в Вашингтоне декларация о мирном урегулировании представляет собой общую победу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий напомнил, что именно Москва стояла у истоков мирного соглашения, ведя миротворческую деятельность и работая над сближением позиций Баку и Еревана. Депутат также обратил внимание на заинтересованность российской стороны в установлении мира между странами-участницами СНГ.