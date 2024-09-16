Упрдор "Кавказ" покажет инновационный метод укладки асфальта

Во вторник, 21 октября, во многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах стартует трехдневная выставка "Дорога 2025", на которой впервые представят беспилотную укладку асфальта.

Посетители XII Международной специализированной выставки "Дорога 2025", которая стартует во многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах, смогут впервые воочию увидеть инновационную технологию беспилотной укладки асфальтобетона, которую покажет Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (Упрдор "Кавказ"", сообщил его начальник Александр Лукашук.

"Инновация и фишка выставки в этом году - это беспилотники и все, что связано с применением их в дорожной тематике. Дорожная техника будет работать в беспилотном режиме на открытой части выставки"

- Александр Лукашук

Технология будет представлена в России впервые, работать она будет без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" - без механизатора, используя лишь координаты и заданный маршрут, учитывая расход асфальтобетонной смеси и других параметров, поведал глава "прдора "Кавказ", передает ТАСС.

Столь масштабная выставка пройдет на Северном Кавказе впервые – на нее уже зарегистрировались более 3 тыс человек, чтобы не только увидеть новинки, но и обменяться опытом и технологиями.

Основной темой выставки станет концепция дороги как услуги, задача которой - ведь это добраться из одной точки в другую комфортно и безопасно. Также в ее программе предусмотрены подписания соглашений, добавил Лукашук.