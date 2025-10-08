Иран присоединился к Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Иран официально стал участником Конвенции о борьбе с финансированием терроризма – накануне президент страны ратифицировал закон и довел его до всех органов исполнительной власти.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне официально ратифицировал закон о присоединении Ирана к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Глава государства своим письмом судебным органам, министерству внутренних дел, министерству разведки, Министерству юстиции, министерству иностранных дел, министерству экономики и финансов и центральному банку Ирана уже уведомил об этом органы исполнительной власти, передает иранское государственное информационное агентство Mehr.

В указе президента говорится: в соответствии с Конституцией Ирана закон, первоначально одобренный парламентом в декабре 2018 года, одобрен Советом по целесообразности с некоторыми изменениями и оговорками.

Теперь выполнение его положений будет целиком зависеть от выполнения формальностей, указанных в статье 26 Конвенции.