Вестник Кавказа

Турция ведет переговоры о покупке истребителей с Катаром и Оманом

Eurofighter Typhoon
© Фото: сайт Eurofighter Typhoon
В Турции стремятся обновить свой авиапарк Военно-воздушных сил. В частности, в настоящее время республика ведет с этой целью переговоры о покупке нескольких десятков истребителей у Катара и Омана.

Турция обсуждает с Катаром и Оманом покупку истребителей Eurofighter. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что переговоры с обеими странами, включающие множество технических деталей, продвигаются успешно. 

"Я уже провел эти встречи. Министр обороны и министр иностранных дел также провели встречи. Они продолжат эти обсуждения в будущем"

– турецкий лидер

Он добавил, что Анкара заинтересована в скорейшем завершении этих переговоров.

"С закупкой этих самолетов наши Военно-воздушные силы станут значительно сильнее"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее сообщалось, что Турция близка к тому, чтобы заключить сделку с Великобританией и другими европейскими странами по приобретению 40 истребителей Eurofighter Typhoon.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
335 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.