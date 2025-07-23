Турция ведет переговоры о покупке истребителей с Катаром и Оманом

Турция обсуждает с Катаром и Оманом покупку истребителей Eurofighter. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что переговоры с обеими странами, включающие множество технических деталей, продвигаются успешно.
"Я уже провел эти встречи. Министр обороны и министр иностранных дел также провели встречи. Они продолжат эти обсуждения в будущем"
– турецкий лидер
Он добавил, что Анкара заинтересована в скорейшем завершении этих переговоров.
"С закупкой этих самолетов наши Военно-воздушные силы станут значительно сильнее"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Ранее сообщалось, что Турция близка к тому, чтобы заключить сделку с Великобританией и другими европейскими странами по приобретению 40 истребителей Eurofighter Typhoon.