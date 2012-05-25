Турция стала пользователем истребителей Eurofighter Typhoon

Главы оборонных ведомств Турции и Великобритании подписали меморандум о включении Анкары в круг пользователей многоцелевых истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Великобритании Джон Хили сегодня на полях 17-й Международной выставки оборонной промышленности (IDEF 2025), проходящей в Стамбульском выставочном центре, подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся признания Турции в качестве потенциального пользователя многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon, сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

"Включение Турции в круг пользователей Eurofighter Typhoon станет важным шагом в направлении усиления боевых возможностей турецких ВВС и будет способствовать укреплению многолетних союзнических отношений между двумя странами"

- меморандум

Стороны подтвердили силу турецко-британского партнерства и долгосрочного сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе в рамках НАТО, а также выразили стремление углублять стратегические связи для укрепления коллективного сдерживания Альянса, говорится в совместном заявлении, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Документ официально закрепляет двусторонние намерения и приближает стороны к всеобъемлющему соглашению по Typhoon, сейчас перед ними стоит задача как можно скорее завершить все необходимые процедуры, добавили в Минобороны Турции.

Напомним, многоцелевой истребитель четвёртого поколения Eurofighter Typhoon("Тайфун") разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом в составе итальянской Alenia Aeronautica, британской BAE Systems и европейской EADS.