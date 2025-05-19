Пашинян встретился с генсеком Совета Европы

Генсек Совета Европы прибыл в среду с визитом в Армению. В ходе поездки он уже успел провести встречу с главой правительства Николом Пашиняном.

В среду, 11 июня, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и генсека Совета Европы Алена Берсе. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале главы армянского правительства.

"Приветствуя визит Алена Берсе, премьер-министр Пашинян высоко оценил сотрудничество с Советом Европы, подчеркнув его роль в процессах укрепления демократии, прав человека и верховенства закона. Премьер-министр поблагодарил Совет Европы за постоянную поддержку демократических реформ в Армении"

– пресс-служба премьера

В свою очередь, генсек СЕ подтвердил, что они готовы продолжать тесно взаимодействовать с армянским правительством и поддерживать инициативы, нацеленных на развитие демократических институтов и защиту человеческих прав. Кроме того, Берсе поздравил премьера РА с тем, что в следующем году республика примет саммит Европейского политического сообщества и COP-17, что служит доказательством того, что ее международный авторитет растет.

На встрече также затрагивались вопросы взаимодействия между Ереваном и СЕ и перспективы расширения совместных программ в сфере демократии и верховенства закона.

Помимо этого, стороны поговорили о региональном развитии и обеспечении стабильности.

Ранее сообщалось, что Берсе проведет в Армении два дня. Во время визита у него также запланированы встречи с президентом, спикером парламента и главой Минюста РА.