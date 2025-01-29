Вестник Кавказа

Генсек Совета Европы находится в Ереване

Генсек Совета Европы находится в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С двухдневным визитом в Армении находится генсек Совета Европы Ален Берсе. В Ереване он встретится с первыми лицами страны.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пребывает в Ереване с официальным визитом, рассказали в МИД Армении.

В ходе его двухдневного визита планируется встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ален Берсе также переговорит с президентом Армении Ваагном Хачатряном, спикером парламента Аленом Симоняном и главой Минюста Србуи Галян.

Ранее пресс-служба Совета Европы передала, что будут обсуждены вопросы, касающиеся процесса нормализации отношений Баку и Еревана и стабильности в регионе.

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