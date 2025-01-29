Генсек Совета Европы находится в Ереване

С двухдневным визитом в Армении находится генсек Совета Европы Ален Берсе. В Ереване он встретится с первыми лицами страны.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пребывает в Ереване с официальным визитом, рассказали в МИД Армении.
В ходе его двухдневного визита планируется встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Ален Берсе также переговорит с президентом Армении Ваагном Хачатряном, спикером парламента Аленом Симоняном и главой Минюста Србуи Галян.
Ранее пресс-служба Совета Европы передала, что будут обсуждены вопросы, касающиеся процесса нормализации отношений Баку и Еревана и стабильности в регионе.