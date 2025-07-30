Вестник Кавказа

Курорт Архыз вошел в число самых популярных направлений на Новый год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт Архыз, расположенный в Карачаево-Черкесии, оказался одним из наиболее активно бронируемых направлений для отдыха в предстоящие новогодние праздники.

Действующий в КЧР курорт Архыз вошел в число самых предпочитаемых туристических направлений на период праздников в Новый год 2026, рассказали в Минтуризма КЧР.

В ведомстве пояснили, что такой вывод был сделан по итогам анализа бронирований на время с 31 декабря текущего года по 11 января будущего года.

"В среднем туристы планируют провести на курорте четыре ночи"

– министерство

В Минтуризма также рассказали, что именно привлекает путешественников в Архыз. Это прежде всего яркие горные пейзажи, современные трассы для катания на горных лыжах и сноубордах, а также развитая собственно курортная инфраструктуры.

Напомним, что на курорте Архыз действуют 27 км горнолыжных трасс. Добраться до них можно по сети канатных дорог. Обеспечивать снежный покров для катания помогают системы искусственного снегообразования.

