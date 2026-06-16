Тбилиси и Белград договорились дружить против брюссельской бюрократии

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Завершился визит в Грузию президента Сербии Александра Вучича. По данным «Вестника Кавказа», кроме уточнения текста договора «О свободной торговле» и развития торгово-экономических отношений, Тбилиси и Белград договорились выработать совместную позицию в ходе переговоров с ЕС по параметрам членства обеих стран в Евросоюзе.

Как в Грузии принимали Вучича?

Президент Сербии впервые посетил Грузию за всю историю грузино-сербских отношений. Вучич прибыл в Тбилиси с официальным трехдневным визитом вместе с супругой и в сопровождении государственной делегации, куда входили ключевые фигуры Кабмина и сербские бизнесмены.

В аэропорту делегацию встречала лишь министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, которая еще недавно руководила Национальным бюро туризма Грузии. Именно Квривишвили, предваряя визит Вучича, анонсировала переговоры по договору «О свободной торговле», текст которого так и не удалось согласовать для парафирования входе визита, и обсуждение проблем экономического, торгового и туристического плана.

Официальная церемония встречи состоялась во дворе президентского Дворца Орбелиани, затем Александр Вучич и президент Грузии Михаил Кавелашвили уединились для переговоров с глазу на глаз, по итогам которых Кавелашвили распространил заявление с акцентом на «общие православные ценности» двух стран.

Сам Кавелашвили посещал Сербию с официальным визитом в декабре 2025 года.

Знаковые заявления

В ходе пресс-конференции в здании грузинского правительства Александр Вучич сообщил, что доработка текста договора «О свободной торговле» завершится в ближайшее время и документ все-таи будет вскоре подписан, но не уточнил, какие положения документа требуют доработки.

По словам сербского президента, «Грузия достигла замечательных успехов в росте экономики» и «многие в Европе хотели бы достичь аналогичного роста», но «такое достижение в современной Европе было бы удивительным».

Горжусь тем, что происходит в Грузии и многому у вас учимся. Вскоре в Тбилиси откроется посольство Сербии. Приедет большое число сербских туристов, потому что в Грузии, как мы обнаружили, есть горнолыжные курорты. Мы все любим Грузию по многим причинам

- Вучич

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе был не менее комплементарен. Он назвал Вучича «великим лидером в условиях мирового дефицита лидерства», отметил «православное единоверие» и сделал акцент на развитии Среднего коридора по транспортировке грузов из Центральной Азии и Китая, через Южный Кавказ в Европу, в первую очередь на Балканы.

Грузия, Сербия и Евросоюз

Сербия официально считается кандидатом в члены Евросоюза с 2012 года. А Грузия – с декабря 2023 года. Взаимодействие как Белграда, так и Тбилиси с Брюсселем развивается очень сложно. Руководство ЕС выдвигает ряд условий, которые и в Грузии, и в Сербии считают невыполнимыми. У обеих государств есть проблемы территориального плана, которые доминируют во внутриполитической повестке, но Брюссель упорно добивается соблюдения стандартов.

Именно в плане «соблюдения стандартов» ситуацию взорвало заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая, комментируя начавшиеся переговоры с Молдавией и Украиной, заметила, что новые члены ЕС могут иметь ограниченные права, в частности ограниченное право вето на решения Евросовета, принимаемые консенсусом. По сути это означает лишение права голоса для глав государств и правительств, представляющих страны – новые члены ЕС.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил возмущение нововведением, обвинил европейскую бюрократию в дискриминационном подходе и сегрегации государств-членов, процитировал Джорджа Оруэлла «все равны, но некоторые равнее других», заметил, что Грузия уже жила в таком союзе – это был СССР, и проговорился, что этот вопрос обсуждался за закрытыми дверьми с Вучичем.

Так Папуашвили подтвердил слухи, что главной целью визита Вучича в Тбилиси была сверка позиций в процессе взаимодействия с ЕС на основе совпадения интересов Тбилиси и Белграда.

Раньше интересы Грузии в ЕС продвигала Венгрия Виктора Орбана. Будапешт часто блокировал решения Евросовета по введению санкций против Грузии, используя право вето. Сейчас власть в Венгрии поменялась, и Тбилиси не без оснований надеется, что Сербия, хотя и не является пока членом ЕС, но как одно из ключевых государств Восточной Европы усилит позиции Грузии в ходе возможных переговоров с руководством Евросоюза.