Вестник Кавказа

В Турции локализовали лесные пожары на западе страны

В Турции локализовали лесные пожары на западе страны
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции постепенно берут под контроль ситуацию с лесными пожарами.

В Турции взяли под контроль лесные пожары в провинциях Чанаккале, Эдирне, Маниса. Также очаги природных возгораний локализованы в провинции Хатай на юго-востоке страны, передает глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы.

Как отметил Юмаклы, напряженная ситуация возникла в провинции Чанаккале. Здесь власти были вынуждены прибегнуть к эвакуации около 2 тыс жителей сельской местности с помощью сил ВМС. 

В Чанаккале приостановили судоходство, также введены ограничения в местной аэрогавани. 

Напомним, что в Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огнем были охвачены провинции Мерсин и Карабюк, погибли не менее 10 человек. В ряде регионов власти объявили эвакуацию населения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
595 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.