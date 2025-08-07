В Турции локализовали лесные пожары на западе страны

Власти Турции постепенно берут под контроль ситуацию с лесными пожарами.

В Турции взяли под контроль лесные пожары в провинциях Чанаккале, Эдирне, Маниса. Также очаги природных возгораний локализованы в провинции Хатай на юго-востоке страны, передает глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы.

Как отметил Юмаклы, напряженная ситуация возникла в провинции Чанаккале. Здесь власти были вынуждены прибегнуть к эвакуации около 2 тыс жителей сельской местности с помощью сил ВМС.

В Чанаккале приостановили судоходство, также введены ограничения в местной аэрогавани.

Напомним, что в Турции в конце июля вспыхнули масштабные лесные пожары. Огнем были охвачены провинции Мерсин и Карабюк, погибли не менее 10 человек. В ряде регионов власти объявили эвакуацию населения.