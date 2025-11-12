В моей камере транслируются лишь российские и азербайджанские каналы – Саакашвили

Михаил Саакашвили после возвращения в тюрьму назвал несколько вещей, которые изменились там за время его отсутствия. В частности, он отметил, что телевизор в его камере показывает лишь российские каналы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находившийся в течение трех с лишним лет в клинике, рассказал, что изменилось в тюрьме после его возвращения в камеру.

На своих страницах в соцсетях экс-глава государства в первую очередь обратил внимание на то, что сейчас тюрьма полностью переполнена.

"На этот раз тюрьма полностью переполнена. За мной следует гораздо больше тюремных охранников, чем раньше. Видимо опасаются, чтобы я не объединил людей из других камер и не устроил революцию"

– Михаил Саакашвили

Он также посетовал на то, что по телевизору в его тюремной камере транслируются лишь российские каналы.

"У меня в камере по телевизору транслируются только российские каналы, не считая одного азербайджанского"

– экс-глава государства

Кроме того, бывший президент республики отметил, что в коридоре образуются огромные пробки при передвижении заключенных.

Напомним, в среду стало известно, что Саакашвили переведет в тюрьму из клиники в связи с тем, что его самочувствие улучшилось. Он находился в клинике с весны 2022 года.