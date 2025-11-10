Вестник Кавказа

Сапер подорвался на мине в Газахском районе Азербайджана

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане госпитализировали сотрудника ANAMA, подорвавшегося на мине. Мужчина был тяжело ранен во время работы в Газахском районе.

В понедельник, 17 ноября, в Газахском районе Азербайджана подорвался на противопехотной мине сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA). Об этом информирует пресс-служба организации.

Мужчина 1988 года рождения пострадал во время исполнения служебных обязанностей.

Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу. Врачам пришлось ампутировать правую ногу мужчины. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что за 5 лет Азербайджану удалось расчистить от мин почти 238 тыс га освобожденных земель.

