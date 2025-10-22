Вестник Кавказа

Россия поддерживает любые шаги по установлению мира между Азербайджаном и Арменией - Копыркин

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все меры, ведущие к реальному миру между Азербайджаном и Арменией, Россия поддерживает. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин

Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что Россия одобряет любые шаги, направленные на заключение реального мира между Азербайджаном и Арменией. Также Копыркин отметил заинтересованность РФ в стабилизации обстановки и процветании обеих стран.

Посол РФ напомнил о важности достигнутых в Вашингтоне договоренностей, в результате которых 8 августа 2025 года было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Однако пока нет ясности, как этот документ воплотится в жизнь, отметил Копыркин.

Также Сергей Копыркин отказался давать оценку "маршруту Трампа". По словам дипломата, документ детально не проработан, поэтому говорить о его плюсах и минусах рано. Об этом Копыркин рассказал в интервью Sputnik Армения.

500 просмотров

