Главы МИД России и Иордании проведут встречу в Москве

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду в российскую столицу прибудет глава МИД Иордании. Министры Лавров и ас-Сафади обсудят развитие двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади прибудет в Москву в среду с рабочим визитом, где встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Планируется обсудить ключевые направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений"

– МИД РФ

Министры обсудят торговое и культурное сотрудничество России и Иордании, проведут обмен мнениями о международной и региональной проблематике с акцентом на необходимость дипломатического урегулирования ближневосточных конфликтов в соответствии с уставом ООН и решениями Совбеза ООН.

