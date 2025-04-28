Генсек Совета Европы в июне проведет встречи с Азербайджаном и Арменией

В следующем месяце генсек Совета Европы планирует провести отдельные переговоры с Азербайджаном и с Арменией. При этом он отметил, что важна совместная работа для установления стабильного мира в регионе.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил о планах провести в июне встречи с Баку и Ереваном по поводу мирного договора. Об этом Берсе рассказал в Тиране, где сегодня проходит Шестой саммит Европейского политического сообщества.

"Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном очень важны. В следующем месяце я проведу переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном. Нам нужно работать вместе, чтобы принять наилучшие возможные решения для стабильности в регионе"

– генсек Совета Европы

Отметим, что сегодня в Тиране встретились лидеры двух стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян.