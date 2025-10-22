Ереван готовит ответный визит в Баку своих представителей НПО

В скором времени представители армянских неправительственных организаций совершат ответный визит в Баку, сообщил глава Совбеза Армении, отметив: такие обмены визитами "способствуют укреплению доверия между обществами двух стран".

В Армении готовят ответный визит после посещения Еревана представителями азербайджанского гражданского общества, сегодня заявил на конференции, посвященной проекту "Перекресток мира", организованной Rasmussen Global, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

После подписания документов 8 августа в Вашингтоне Армения и Азербайджан предпринимают взаимные шаги для укрепления диалога и доверия: 21–22 октября в Армении впервые побывала делегация представителей азербайджанского гражданского общества, она поучаствовала в круглом столе, и теперь ожидается ответный визит армянской делегации в Азербайджан, рассказал глава Совбеза страны , передает Sputnik Армения.

"Такие обмены визитами способствуют укреплению доверия между обществами двух стран и создают дополнительную основу для устойчивого мира"

- Армен Григорян

Следующими шагами станут разблокировка транспортных, энергетических и цифровых коммуникаций, а проект "Перекресток мира" и его часть - маршрут TRIPP – вскоре могут стать новым коридором между Европой и Китаем, сократив расстояние между ними на 5–10%, отметил чиновник.

Открытие границы с Турцией может привести к трехкратному росту взаимной торговли, при этом торговые маршруты между Арменией и Восточной Европой могут сократиться на 10–25%, а с Центральной Европой - на 5–15%, добавил Григорян.