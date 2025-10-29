Вестник Кавказа

Вершинин обсудил с Гальперин развитие отношений РФ и Израиля

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня прошла встреча замглавы МИД РФ Вершинина и посла Израиля Симоны Гальперин, которая покидает пост дипломатического представителя.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин провел встречу с послом Израиля в РФ Симоной Гальперин, которая досрочно покидает пост диппредставителя еврейского государства. Стороны подтвердили готовность содействовать дальнейшему развитию отношений Москвы и Тель-Авива, а также затронули международные вопросы. 

"Подтвержден общий настрой на дальнейшее укрепление российско-израильских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога, координацию по проблемам региональной и международной повестки дня, продвижение сотрудничества в различных областях"

– МИД России 

Напомним, что Гальперин занимала должность посла Израиля в РФ с 2024 года.

