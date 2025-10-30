Спикер парламента Армении подтвердил настрой на обмен визитами с Азербайджаном

Ален Симонян рассказал о намерении Армении продолжать контакты с Азербайджаном. Спикер парламента РА подчеркнул, что в этом заинтересован и Баку.

Армения продолжит контакты с делегациями Азербайджана. Об этом заявил председатель Национального собрания РА Ален Симонян.

Он подчеркнул, что представители Азербайджана продолжат приезжать в Ереван, а армянские делегации посещать Баку.

Симонян также акцентировал внимание на том, что обе республики заинтересованы в углублении контактов.

"Контакты сохраняются, и мы намерены их углублять. Когда я говорю "мы", имею в виду и азербайджанскую сторону. Из последних контактов я понял, что мы на одной волне"

– председатель НС Армении

Кроме того, он подчеркнул, что не нужно искать скрытых мотивов в решении Азербайджана не участвовать в отдельных мероприятиях. Симонян пояснил, что коллеги из Азербайджана объяснили свое отсутствие на сессии ПА "Евронест" в Ереване организационными причинами.

Помимо этого, спикер парламента прокомментировал возможный визит президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ереван. Он выразил надежду на то, что лидеры этих стран все-таки приедут на саммит ЕПС.

"Сделаем все, чтобы Алиеву и Эрдогану было спокойно в Армении"

– спикер парламента