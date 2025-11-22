Симонян заявил о готовности приехать в Баку в любой момент

Ален Симонян сообщил, что ему пока не делали предложений приехать в Азербайджан. При этом он подчеркнул, что готов к визиту в соседнюю республику Южного Кавказа.

Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил готовность в любой момент посетить Азербайджан. Об этом он заявил в парламенте 26 ноября.

"Я готов в удобный момент поехать в Азербайджан. Намерен пригласить свою коллегу в Армению в каком-либо формате"

– Ален Симонян

Он подчеркнул, что ему пока не поступало предложение посетить соседнюю республику Южного Кавказа. При этом он добавил, что рассмотрит это предложение, если оно поступит.

Помимо этого, Симонян объяснил, что отказ Азербайджана участвовать в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване в мае следующего года не связан с Арменией.

Ранее спикер армянского парламента заявлял, что допускает возможность взаимных визитов в Ереван и Баку высокопоставленных лиц двух стран.