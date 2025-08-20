SOCAR и Cengiz не отказываются от покупки НПЗ "Лукойла" в Болгарии

21 ноября истискает срок, который Вашингтон отвел странам-потребителям российской нефти для приема углеводородов от компании «Лукойл». США ввели санкции против одной из крупнейших в мире нефтяных компаний месяц назад и теперь, уже через неделю, намерены потребовать окончательного сворачивания операций.

В этой связи «Лукойл» решил продать свои зарубежные активы, на долю которых приходится около полпроцента мировой нефти, но в абсолютных цифрах это немало. Один лишь нефтеперерабатывающий завод в болгарском Бургасе Lukoil Neftohim Burgas имеет мощность около 10 млн тонн нефти в год. Запасов топлива Болгарии хватит лишь на несколько месяцев, поэтому там крайне заинтересованы в функционировании единственного НПЗ на своей территории.

Среди возможных покупателей болгарского НПЗ называют турецкую компанию Cengiz Holding и азербайджанский SOCAR, объединившиеся в консорциум. Cengiz и SOCAR подали совместную заявку на покупку болгарского НПЗ еще в конце лета и к середине октября находились уже почти на этапе заключения сделки, но тут последовали американские санкции против «Лукойла».

Владелец Cengiz Holding Мехмет Дженгиз заявил турецким СМИ:

Американские санкции были объявлены в тот момент, когда наш консорциум с SOCAR собирался подписать соглашение о выкупе активов «ЛУКОЙЛа» в Болгарии. Сейчас мы изучаем, что можно сделать в рамках закона.

Пока SOCAR и Cengiz не собираются отказываться от своих планов по покупке Lukoil Neftohim Burgas.