Кабардинка: что это, как там отдохнуть, как добраться, что посмотреть?

Кабардинка - одно из самых живописных мест Черноморского побережья. Экология, обилие зелени, утопающие в цветах улочки и удивительное спокойствие, обычно не присущее морскому курорту, привлекает сюда все больше отдыхающих.

История

Село Кабардинка, расположенное на Черноморском побережье Краснодарского края, имеет богатую историю, изначально связанную с военными укреплениями. Так, в 1836 году здесь был основан Александрийский форт, входивший в Черноморскую береговую линию. Позднее, в 1869 году, на месте укрепления возникло поселение, получившее название Кабардинка, и этот год считается годом основания современного курортного поселка. Название поселок получил в честь Кабардинского пехотного полка.

География

Кабардинка расположена на берегу Цемесской бухты, напротив Новороссийска, в 12 км от Геленджика, в широкой долине, плавно спускающейся к морю. Это часть муниципального образования город-курорт Геленджик. Рельеф поселка горно-холмистый с преобладанием густого лесного покрова.

Климат

Климат в Кабардинке, как и во всем Геленджике, сравнительно сухой, напоминающий климат южного берега Крыма. Обилие солнца, низкая влажность, теплые воды Черного моря и отсутствие утомительной жары благодаря береговым ветрам обеспечивают идеальные погодные условия для комфортного летнего отдыха. В Кабардинке 300 дней в год сияет солнце. Туристов привлекают реликтовые рощи, скалистые ущелья, заповедные зоны, состоящие из сосновых и можжевеловых лесов, хвойный аромат которых полезен для здоровья.

В туристический сезон можно воспользоваться услугами небольших теплоходов и катеров, отчаливающих от местной пристани, чтобы совершить небольшие морские путешествия и по-настоящему насладиться свежестью морского бриза.

Культурные и исторические места

Старый парк Кабардинки

Один из самых известных культурных объектов всего Черноморского побережья Кавказа. Создан этот уникальный арт-проект архитектором Александром Алексеевым. На территории в 1 гектар воссозданы сооружения разных эпох и культур. Здесь можно увидеть и античный храм, и египетские пирамиды, и готический собор, а также средневековый замок, японский сад и другие элементы мировой парковой архитектуры. Интересен музей казачьего быта «Город кубанских мастеров». Само строение музея — из соломы и глины —выполнено по старинным технологиям и полностью соответствует тем предметам быта казаков, их одежде, орудиям труда и другим экспонатам, составляющим культурно-историческое содержание музея.

Мемориал «Батарея капитана Зубкова»

Этот мемориальный комплекс посвящен защитникам Кабардинки в годы Великой Отечественной войны. Мемориал состоит из орудийных башен, землянки и командного пункта. Здесь же можно ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной обороне Черноморского побережья.

Памятник погибшим на пароходе «Адмирал Нахимов»

Этот мемориал установлен в центре набережной Кабардинки в память о трагедии, произошедшей 31 августа 1986 года. Тогда в Цемесской бухте затонул пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». Трагедия унесла жизни 423 человек. Памятник представляет собой стилизованный маяк с высеченными на нем именами погибших пассажиров и членов экипажа.

Свято-Пантелеймоновский храм

Один из красивейших храмов Черноморского побережья, построенный в классическом православном стиле с золотыми куполами и колокольней. Носит имя великомученика и целителя святого Пантелеймона.

Пляжи Кабардинки

Пляжей в Кабардинке много.

Самый популярный — Центральный. Здесь развитая инфраструктура и множество услуг для отдыхающих. Шезлонги, лежаки, а также санитарные удобства требуют оплаты. Вдоль пляжной линии много магазинов, закусочных и баров. Покрытие пляжа Центральный — мелкогалечное с удобным входом в воду. Протяженность 120 метров.

— Центральный. Здесь развитая инфраструктура и множество услуг для отдыхающих. Шезлонги, лежаки, а также санитарные удобства требуют оплаты. Вдоль пляжной линии много магазинов, закусочных и баров. Покрытие пляжа Центральный — мелкогалечное с удобным входом в воду. Протяженность 120 метров. Самый ухоженный — пляж пансионата «Виктория». Помимо обычной пляжной инфраструктуры здесь есть водные развлечения, гидромассаж и водные горки. Покрытие — мелкая галька и пологий вход в воду идеально подходит семьям с детьми. Протяженность — 200 метров.

— пляж пансионата «Виктория». Помимо обычной пляжной инфраструктуры здесь есть водные развлечения, гидромассаж и водные горки. Покрытие — мелкая галька и пологий вход в воду идеально подходит семьям с детьми. Протяженность — 200 метров. Единственный для региона пляж с песочным покрытием — пляж кемпинга «Скала», расположенный на мысе Дооб, с которого открываются потрясающие виды на Черное море. Подходит тем, кто ценит уединение с природой, пользуясь при этом хорошей пляжной инфраструктурой.

— пляж кемпинга «Скала», расположенный на мысе Дооб, с которого открываются потрясающие виды на Черное море. Подходит тем, кто ценит уединение с природой, пользуясь при этом хорошей пляжной инфраструктурой. Самый длинный (300 метров) — пляж санатория «Ласточка». Здесь всегда относительно просторно, но инфраструктура оставляет желать лучшего — кроме мест для переодевания больше ничего пляж не предлагает.

(300 метров) — пляж санатория «Ласточка». Здесь всегда относительно просторно, но инфраструктура оставляет желать лучшего — кроме мест для переодевания больше ничего пляж не предлагает. Самый безопасный (работает пункт спасателей) — пляж пансионата «Кировец». Покрытие — галька, протяженность 110 метров, инфраструктура отличная. Для детей оборудована водная горка для спуска прямо в море.

(работает пункт спасателей) — пляж пансионата «Кировец». Покрытие — галька, протяженность 110 метров, инфраструктура отличная. Для детей оборудована водная горка для спуска прямо в море. Самый близкий от жилья (всего 30 метров) — пляж базы отдыха «Берег». Расположение базы с выходом на собственный пляж привлекает тех, кто ценит комфорт. Утопающая в зелени территория базы отдыха предлагает просторные зоны для отдыха как семьям, так и большим компаниям.

Развлечения Кабардинки

Дом вверх дном представляет собой полностью перевернутый двухэтажный дом: крыша находится внизу, а фундамент внизу. Все предметы интерьера дома также расположены вверх ногами. И даже гараж с перевернутым автомобилем.

Океанариум и дельфинарий приглашают в удивительный подводный мир с множеством морских обитателей, наблюдать за которыми, находясь в стеклянном туннеле, одно удовольствие.

Крокодиловая ферма — на этой ферме в Кабардинке обитает более 50 крокодилов — от маленьких кайманов до нильских представителей этого семейства. Здесь также можно увидеть игуан, ящериц и черепах.

Музей стекла. Здесь можно увидеть множество изделий ручной работы — от фигурок животных до сложных композиций и ваз - и понаблюдать за процессом их создания.

Где остановиться?

Кабардинка предлагает большое количество отелей, баз отдыха и кемпингов. Также можно остановиться в частном секторе. Цены ощутимо ниже, чем в Геленджике.

Как добраться?

На поезде до Новороссийска и дальше на такси или на автобусе. Также с 18 июля 2025 года «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Геленджик из Москвы, а с августа компания S7 - из Новосибирска.