Вестник Кавказа

Западной Европе не нужны платежеспособные туристы – Захарова

Западной Европе не нужны платежеспособные туристы – Захарова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам.

В российском внешнеполитическом ведомстве дали комментарии относительно введения запрета на получение россиянами Шенгенских многоразовых виз. Мнение относительно этого высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она предположила, что европейские страны не нуждаются в способных и готовых платить туристах.

"Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты"

– Мария Захарова

Напомним, что ранее стало известно о запрете выдачи гражданам России мультивиз в страны Шенгенской зоны.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
855 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.