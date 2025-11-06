Западной Европе не нужны платежеспособные туристы – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет Еврокомиссии выдавать мультивизы россиянам.
В российском внешнеполитическом ведомстве дали комментарии относительно введения запрета на получение россиянами Шенгенских многоразовых виз. Мнение относительно этого высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она предположила, что европейские страны не нуждаются в способных и готовых платить туристах.
"Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты"
– Мария Захарова
Напомним, что ранее стало известно о запрете выдачи гражданам России мультивиз в страны Шенгенской зоны.