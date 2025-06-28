Великобритания восстановила дипотношения с Сирией

Вслед за отменой антисирийских санкций США на восстановление дипотношений с Сирией пошла и Великобритания, рассказал в ходе своего визита в Дамаск глава британского МИД Дэвид Лэмми.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми впервые за последние 14 лет посетил Сирию – в Дамаске он объявил о восстановлении дипломатических отношений со страной, передает Reuters.

"Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, потому что в наших интересах поддержать новое правительство в его стремлении построить стабильное, более безопасное и процветающее будущее для всех сирийцев"

- Дэвид Лэмми

Любопытно, что такое решение британского дипломатического ведомства последовало сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии с 1 июля.

Напомним, ранее мы писали: президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Дамаск обсуждают нормализацию отношений двух стран. Его заявление было сделано после встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.