В поездах на курорт Боровое в Казахстане заработал интернет Starlink

Власти Казахстана в тестовом режиме запустили мобильный интернет Starlink в поезде, следующем из Астаны на курортное озеро Боровое, если пилотный проект увенчается успехом, его внедрят по всей стране.

Отправляясь отдохнуть на курортное озеро Боровое в Государственный Национальный природный парк "Бурабай" из Астаны на поезде, жители и гости столицы Казахстана смогут на протяжении всего пути пользоваться мобильным интернетом Starlink, который недавно заработал в стране, сообщил глава Минцифры страны Жаслан Мадиев.

Пока интернет Starlink на железной дороге работает только на этом маршруте, однако если пилотный проект окажется успешным, то его запустят по всей стране, заверил министр, передает Sputnik Казахстан.

В перспективе в Казахстане планируют внедрить пять направлений цифровизации – перевести госуслуги в электронный формат, провести реинжиниринг бизнес-процессов, чтобы повысить прозрачность и эффективность перевозок, создать инновационную экосистему с элементами цифровых технологий, обеспечить пассажиров всех поездов спутниковым интернетом OneWeb и Starlink, а также ввести онлайн-отслеживание всех транзитных перевозок, добавил Жаслан Мадиев.