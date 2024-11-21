Автотуристам придется выбирать маршрут по М-4 "Дон"

Уже завтра, 9 июня, изменится схема движения для автотуристов на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области – им придется выбирать маршруты объезда ее ремонтируемых участков.

Дорожные службы России начнут реконструкцию трех путепроводов на трассе М-4 "Дон", который продлится до апреля следующего года и затронет 982-й, 993-й и 1000-й километры трассы, предупредили в госкомпании "Автодор".

Большей частью движение по трассе М-4 "Дон" останется неизменным, но на некоторых ее участках автомобилистов ждут трудности – так, тем, кто едет с севера в сторону Шахт, придется развернуться на 997 км трассы, а выезжающим из Шахт на север потребуется повернуть рядом с постом ДПС в поселке Аютинском, сообщили в компании.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что часть трассы М-4 "Дон" закроют на ремонт – это затронет часть трассы М-4 "Дон" между Краснодаром и Ростовом-на-Дону из-за ремонта путепровода, сообщили в "Автодоре".