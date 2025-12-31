Рождество в Грузии 2026: как и когда грузины отмечают Шоба?

Рождество в Грузии - особое время, когда верующие славят Младенца Христа, собираются вместе с близкими, чтобы отпраздновать большой праздник и даже устраивают особое шествие. Как грузины отмечают Рождество, какие традиции соблюдают и что готовят на праздник - рассказываем в нашем материале.

Когда в Грузии отмечают Рождество?

Грузинская православная церковь, как и Русская православная церковь, отмечает праздники по юлианскому календарю, поэтому Рождество в Грузии всегда 7 января. В отличие от России, у Грузии не такие длинные праздничные выходные: нерабочий день, посвящённый Рождеству, только один - 7 января. Рождеству в Грузии предшествует рождественский пост, который завершается в день накануне праздника - 6 января.

Празднуют ли в Грузии Рождество?

Более 80% населения Грузии относят себя к Грузинской Православной, церкви, и многие из тех, кто считает себя верующими, отмечают Рождество как один из главных праздников церковного года. Впервые Рождество или Шоба, как по-грузински называется праздник, вошло в жизнь жителей Грузии еще в V веке и с тех пор является неотъемлемой частью грузинской культуры.

Как в Грузии отмечают Рождество?

В отличие от светского Нового года, Рождество для Грузии - праздник, в первую очередь, религиозный и прославляющий Иисуса Христа. Отмечать Шоба грузины начинают накануне: 6 января. Вечером в Рождественский сочельник во всех церквях, в том числе в Цминда Самеба, храме Святой Троицы в Тбилиси, проходит служба, которая начинается в 23:00 и продолжается всю ночь. В 00:00 во всех храмах бьют в колокола, возвещая начало праздника, посвящённого рождению Христа. Службу в Цминда Самеба проводит патриарх Грузии Илия II.

Рождественские традиции Грузии

В Грузии есть несколько особенных рождественских традиций, которые сохранились в стране с давних времен.

Самая трогательная из грузинских рождественских традиций - зажигать свечу в сочельник и оставлять её у открытого окна: так верующие выражают своё почтение Деве Марии, которая две тысячи лет назад вместе с Иосифом искала место, где бы она могла произвести на свет Спасителя.

Важнейшая традиция грузинского Рождества Шоба - парад ”Алило”. Он устраивается непосредственно в день праздника, 7 января.

Всегда на Рождество грузины проявляют заботу о тех, кто находится в нужде: для них обязательно собирают пожертвования.

Еще одна традиция - устраивать рождественский обед, на который собирается вся семья.

Что такое ”Алило”?

Парад ”Алило” - это традиционное рождественское шествие, которое устраивают как в столице Тбилиси, так и в других городах Грузии, 7 января. Слово ”Алило” происходит от ”Аллилуйя”, которое в переводе с иврита означает ”хвалите Бога”. Грузинское рождественское шествие чем-то напоминает карнавал: люди поют песни, на многих костюмы, в том числе пастухов и волхвов. Есть и те, кто одет в белые одежды с красными крестами, а в руках у них шесты со звёздами, солнцем и иконами. Участники шествия во время процессии собирают пожертвования для нуждающихся, в том числе еду, одежду и деньги. Во время пандемии коронавируса шествие ”Алило” два года подряд проходило в формате автопробега.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что едят на Рождество в Грузии?

Рождество Христово в Грузии невозможно без праздничного стола. В каждом из регионов страны как свои особенные блюда, так и общенациональные. На грузинское Рождество зачастую готовят:

цандили (другие названия чантило, коркоти, колио) - ритуальную кашу из пшеницы с добавлением мёда и грецких орехов;

пирожки гведзели с сыром и яйцом для поминовения усопших;

жареного поросёнка/свинину;

хачапури и ачму;

холодную закуску сациви из индейки;

пахлаву и годзинаки (орехи в меду).

Пьют на Рождество в Грузии вино и чачу. В некоторых горных регионах страны к празднику варят традиционное пиво.

Тбилиси на Рождество

Тбилиси на Рождество, пожалуй, главный город в Грузии. В нем проводит праздничную службу Илия II, и самое массовое шествие ”Алило” тоже проходит в столице. Кроме того, для жителей и гостей города организуют многочисленные ярмарки, представления и мастер-классы.

Как поздравить с Рождеством по-грузински?

Поздравление с Рождеством на грузинском языке звучит как ”Бэндниэри Шоба!”, что в переводе на русский означает ”Счастливого Рождества!” Еще одно поздравление ”Гилоцав Шобас”: это просто ”С Рождеством”. ”Поздравляю с Рождеством Христовым!” по-грузински будет ”Гилоцав Кристэс Шобас!”