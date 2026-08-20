Поселения Израиля на Западном берегу: расширение, реакция, какой бюджет?

Расскажем, что такое проект E1 и почему его критикуют, как Израиль расширял поселения в 2026 году, как бюджет Израиля финансирует расширение поселений, при чем тут выборы в Израиле, как отреагировало международное сообщество, а также какова позиция Израиля по вопросу поселений и как это влияет на палестинцев.

Поселенческая деятельность Израиля на оккупированном Западном берегу реки Иордан на протяжении десятилетий является одним из центральных вопросов израильско-палестинского конфликта и международной дипломатии. Сейчас этот вопрос стал особенно острым в связи с беспрецедентными темпами расширения поселений, рекордными бюджетными ассигнованиями, масштабной международной критикой и приближающимися парламентскими выборами в Израиле.

Что такое проект E1 и почему его критикуют?

Земельный участок, известный как проект E1, занимает площадь около 12 кв км и расположен между Восточным Иерусалимом и крупным израильским поселением Маале-Адумим, которое находится приблизительно в 7 км к востоку от Иерусалима. Планы застройки этой территории впервые были предложены еще при премьер-министре Ицхаке Шамире в 1991 году и получили развитие при Ицхаке Рабине в 1994 году, однако жилищное строительство неоднократно приостанавливалось под международным давлением. Израиль начал предварительные инфраструктурные работы для E1 в 2004 году, построил дороги и полицейский участок, но планы по возведению тысяч домов оставались замороженными, поскольку последовательные администрации США и европейские правительства предупреждали, что строительство угрожает территориальной целостности будущего палестинского государства.

Год назад израильское Управление по планированию одобрило проект застройки зоны E1, предусматривающий возведение 3,4 тысяч жилых единиц. В конечном счете реализация этого проекта направлена на формирование сплошной урбанизированной полосы, которая протянется от Восточного Иерусалима до Маале-Адумим и будет интегрирована в более широкую сеть израильских поселенческих анклавов. Критики проекта указывают, что E1 рассечет Западный берег надвое, изолирует Восточный Иерусалим и сделает невозможным создание территориально непрерывного палестинского государства. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека ранее описывало проект E1 как "незаконный шаг по консолидации аннексии", а генсек ООН заявлял, что строительство поселений там нарушает международное право.

Как Израиль расширял поселения в 2026 году?

По состоянию на 2026 год на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, проживает примерно 700 тысяч поселенцев, что составляет почти 10% еврейского населения Израиля. С 1967 года Израиль построил около 160 поселений. С 2022 по 2025 год количество поселений и форпостов выросло почти на 50% - со 141 в 2022 году до 210 в 2025 году. При нынешнем правительстве было утверждено 104 поселения.

Текущий год ознаменовался значительной активизацией поселенческой деятельности Израиля. В апреле израильские министры одобрили создание 34 новых поселений на Западном берегу, что стало крупнейшим единовременным расширением в истории государства. Это решение было принято на фоне приближающихся выборов. Неделю назад Тель-Авив объявил тендер на строительство 1234 единиц жилья в рамках проекта E1. Срок подачи заявок установлен на 19 октября - за 8 дней до парламентских выборов, запланированных на 27 октября. Это жилье представляет собой часть утвержденного год назад более масштабного плана, предусматривающего строительство около 3400 домов. В первом полугодии 2026 года, по некоторым данным, было создано 42 новых поселения, включая четыре в зонах, которые согласно соглашениям, достигнутым в Осло, находятся под управлением Палестинской администрации.

Как Израиль финансирует расширение поселений?

Бюджетные ассигнования на поселенческую деятельность в 2026 году достигли беспрецедентных масштабов. В июле Кабинет безопасности Израиля утвердил бюджет в размере $434 млн на создание 34 новых поселений на Западном берегу. Это решение, принятое еще в июне, держалось в секрете из-за опасений по поводу реакции США.

Кроме того, правительство подписало соглашение на строительство 12 тысяч новых домов и реализацию инфраструктурных проектов для расширения поселений стоимостью $2,3 млрд. В рамках этого соглашения 1,5 млрд шекелей были направлены на стратегические объекты и основные инфраструктурные проекты, а еще 7 млрд шекелей предусмотрены для модернизации существующих поселений, строительства новых общественных зданий и реализации экологических проектов.

В марте 2026 года правительство одобрило включение более $1,6 млрд дискреционных коалиционных средств на ультраортодоксальные учреждения, поселения на Западном берегу и другие цели. В июле 2026 года было также одобрено выделение $334 млн на строительство и реконструкцию дорог, соединяющих незаконные поселения.

Какова связь между расширением поселений и выборами в Израиле?

Парламентские выборы в Израиле запланированы на 27 октября. Между активизацией поселенческой деятельности и избирательной кампанией заметна связь: объявление тендера по E1 всего за два месяца до выборов не может быть совпадением. Ультраправый министр финансов Бецалель Смотрич, чья партия "Религиозный сионизм", согласно опросам, рискует не преодолеть избирательный порог, использует поселенческую повестку для консолидации своей базы поддержки. С момента прихода к власти в 2022 году правительство Нетаньяху утвердило создание 104 незаконных поселений и около 160 поселенческих ферм на Западном берегу.

Правящая коалиция использует бюджетные маневры для обеспечения поддержки ультраортодоксальных фракций, чьи 18 мест в 120-местном Кнессете являются критически важными для сохранения правительственного большинства. В ходе ночного заседания была принята поправка к "Закону о договоренностях", перенаправляющая примерно $255 млн в ультраортодоксальные иешивы, что обошло ранее наложенную юридическую заморозку на подобное финансирование.

Как отреагировало международное сообщество на проект E1?

Международная реакция на проект E1 была практически единодушной и критической:

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии, Швеции, Бельгии, Испании, Австрии, Греции, а также представители Еврокомиссии квалифицировали решение Тель-Авива объявить тендеры на застройку в зоне E1 как “неприемлемое”. В совместном заявлении они указали, что реализация данного проекта приведет к подрыву перспектив решения о двух государствах, поскольку создаст разрыв на Западном берегу и нарушит территориальную целостность палестинских территорий. Лидеры этих стран призвали к аннулированию объявленных планов и предостерегли компании от участия в тендерах, предупредив о юридических и репутационных издержках для участников, вплоть до риска оказаться вовлеченными в серьёзные нарушения норм международного права.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что претворение в жизнь плана E1 приведет к разделению Западного берега на две части, изоляции Восточного Иерусалима и дальнейшему ослаблению жизнеспособности решения, основанного на принципе сосуществования двух государств, приверженность которому была также подтверждена в заявлении;

Главы МИД Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Катара, Иордании и Индонезии - выразили "полное неприятие" израильского плана и призвали к его немедленной остановке. Дипломаты охарактеризовали проект как "опасную эскалацию", подрывающую территориальную непрерывность оккупированной палестинской территории. Они также призвали ввести санкции против физических и юридических лиц, ответственных за незаконную поселенческую деятельность;

ССАГПЗ осудил израильские поселенческие планы, Лига мусульманского мира решительно осудила план E1, предупредив, что он угрожает созданию независимого палестинского государства;

Позиция Госдепартамента США. В отличие от других западных стран, США не критиковали сам проект E1 напрямую, но подтвердили свою позицию о неприятии аннексии Израилем Западного берега.

Как поселения Израиля влияют на палестинцев?

Расширение поселений сопровождается серьезными последствиями для палестинского населения Западного берега. По данным ООН, нападения израильских поселенцев, часто совершаемые при поддержке военных, и создание незаконных поселений достигли рекордного уровня. В зоне E1 проживает около 3700 палестинцев, преимущественно бедуинов, в 18 общинах, которые уже пострадали от сноса домов, перемещения и ограничений на основные услуги. В мае 2026 года израильские власти снесли около 50 палестинских магазинов и предприятий у восточного въезда в аль-Эйзарию (Вифанию), расположенную примерно в 2,4 км к востоку от Иерусалима, перед строительством дороги, связанной с поселением.

Какова позиция Израиля по вопросу поселений?

Израильское правительство, особенно его ультраправые представители, открыто заявляет о своей цели предотвратить создание палестинского государства. Глава Минфина Бецалель Смотрич, который курирует поселенческую деятельность в Минобороны, неоднократно заявлял, что строительство E1 "хоронит идею палестинского государства". Он описывает свою политику на Западном берегу как продвижение к израильскому суверенитету над территорией, которую правительство называет "Иудеей и Самарией".

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху также заявлял, что к западу от реки Иордан не будет палестинского государства, бросая вызов международно признанному решению о двух государствах. Смотрич охарактеризовал расширение поселений как "краеугольный камень поселенческой революции" и "стратегическое решение в области безопасности", направленное на уничтожение "ужасной идеи создания террористического государства в самом сердце Израиля".