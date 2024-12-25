Вестник Кавказа

В Грузии открылась Сурамская объездная дорога

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии с 16 августа официально открыта для проезда Сурамская объездная дорога. Открытие этого участка приближает Грузию к тому, чтобы стать самым быстрым звеном Срединного коридора, заявил Кобахидзе.

Участок скоростной автомобильной магистрали Восток-Запад "Сурамская объездная дорога" открылся сегодня в Грузии.

На открытии магистрали выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Он указал на важность данного участка в ускорении грузинского звена Срединного коридора (ТМТМ).

"Этот проект — еще один шаг к нашей стратегической цели — сделать Грузию центральным, самым быстрым и безопасным звеном Срединного коридора, соединяющего Европу и Азию"

– Кобахидзе

Объездная четырехполосная дорога протяженностью 6,4 км идет в обход Сурами и Чумателети и соединяется с первым туннелем дороги через Рикотский перевал. Участок включает 11 мостов и 5 тоннелей, он стал продолжением объездной дороги Хашури.

Стоимость проекта Сурамской объездной дороги, который реализовал Департамент автодорог Грузии, оценивается в 265 млн лари – почти $100 млн.

