Вестник Кавказа

В Дагестане арестовали подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане на два месяца арестовали сотрудников ПФР, которые реализовали мошенническую схему с маткапиталом.

Суд в Дагестане арестовал на два месяца сотрудников Пенсионного фонда России, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве с материнским капиталом. Ущерб казне составил свыше 8,5 млн рублей. 

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу… по 10 сентября 2025 года"

– пресс-служба судов республики 

Согласно позиции следствия, глава отделения ПФР вместе с другими сотрудниками привлекли к преступной схеме 19 женщин. Аферисты несанкционированно подготовили договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также использовали другие фиктивные документы, позволившие получить из бюджета более 8 млн рублей.

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