Нарушения на водопроводе стали причиной массового ЧП в Дагестане

Роспотребнадзор выяснил, отчего пострадали почти 400 человек, большинство из которых дети, в Магарамкентском районе Дагестана. Оказалось, что в систему водовода поступала неподготовленная вода.

Специалисты установили причину вспышки заболевания в Магарамкентском районе, которое затронуло в основном детей, подробности рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

"Управлением Роспотребнадзора установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки"

– ведомство

В сообщении уточняется, что возбудителя нашли в воде, которая находилась в разводящей сети, а также в анализах заболевших и контактировавших с ними лиц.

Выяснилось, что нарушения были допущены на участке водовода от Джепельского источника до села Гиляр. В их числе – игнорирование необходимости проведения водоподготовки, запоздалая регистрация аварий и недостаточное информирование санитарного ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что был проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в результате ситуацию удалось стабилизировать.

Напомним, первые случаи заболевания появились 7 июля. В общей сложности от него пострадали 372 жителя нескольких сел, в том числе 357 детей.