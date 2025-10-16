Уголовное дело за перекрытие дороги возбудили в Грузии

В течение последних пяти дней полиция задержала в Тбилиси почти три десятка митингующих. Всех их обвинили в нарушении правил проведения протестных акций.

В Грузии возбуждено уголовное дело в отношении демонстранта, участвовавшего во время митинга в перекрытии проспекта Руставели. Об этом сказано в сообщении МВД республики.

Согласно информации, уголовная ответственность грозит Зурабу Ментешашвили. В позапрошлую пятницу, 24 декабря, он уже был задержан по тому же основанию и провел 5 дней под административным арестом. Сейчас же ему грозит лишение свободы на один год.

В общей сложности за пять дней сотрудники полиции Грузии задержали почти три десятка участников протестной акции в Тбилиси. Всех их обвинили в незаконном перекрытии проспекта Руставели.

Напомним, 16 октября правящая партия "Грузинская мечта" приняла пакет законов, ужесточающих правила проведения митингов.