Вестник Кавказа

Турция получит авиационные ракеты из США на $300 млн

Турция получит авиационные ракеты из США на $300 млн
© Фото: Anadolu
США поставят Турции ракеты для F-16 на сумму более $300 млн.

Анкара закупила у Вашингтона ракеты для вооружения истребителей на сумму более $300 млн. Сделка ранее получила одобрение Конгресса США. 

Турция получит от США 53 ракеты AIM-120C-8 (AMRAAM) и системы наведения. Арсеналы ВВС Турции также пополнятся 60 ракетами AIM-9X Sidewinder Block II и блоками наведения. 

Отметим, что ракеты используются для вооружения истребителей F-16 и предназначены для поражения воздушных целей. 

Напомним, что в марте лидер Турции Эрдоган призвал США снять запрет на поставку современных истребителей F-35, за которые Анкара заплатила $1,4 млрд. Вашингтон пока не принял решение о поставке самолетов, ссылаясь на наличие у Турции российских систем ПВО С-400.

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