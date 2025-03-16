Турция получит авиационные ракеты из США на $300 млн

США поставят Турции ракеты для F-16 на сумму более $300 млн.
Анкара закупила у Вашингтона ракеты для вооружения истребителей на сумму более $300 млн. Сделка ранее получила одобрение Конгресса США.
Турция получит от США 53 ракеты AIM-120C-8 (AMRAAM) и системы наведения. Арсеналы ВВС Турции также пополнятся 60 ракетами AIM-9X Sidewinder Block II и блоками наведения.
Отметим, что ракеты используются для вооружения истребителей F-16 и предназначены для поражения воздушных целей.
Напомним, что в марте лидер Турции Эрдоган призвал США снять запрет на поставку современных истребителей F-35, за которые Анкара заплатила $1,4 млрд. Вашингтон пока не принял решение о поставке самолетов, ссылаясь на наличие у Турции российских систем ПВО С-400.