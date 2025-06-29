Иностранные посольства возвращаются в Тегеран

В столице Ирана Тегеране сегодня возобновило работу посольство Великобритании, в страну возвращаются и дипмиссии других стран, которые вынуждены были переехать из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

В Тегеране сегодня официально открылось вновь посольство Великобритании – оно временно приостановило свою деятельность после эскалации конфликта между Ираном и Израилем, этот факт подтвердило министерство иностранных дел Великобритании.

Ранее британские дипломаты временно выехали из страны в связи с мерами предосторожности, однако британская дипмиссия продолжала работать в удаленном формате, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также в столицу возвращаются ряд других иностранных посольств, которые временно приостанавливали свою работу в Тегеране – часть из них уже возобновили свою обычную деятельность, говорится в сообщении.