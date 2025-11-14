Ереван снова просит Москву выдать двух фигурантов "Дела 1 марта"

Генпрокуратура Армении готовится вторично отправить России ходатайство об экстрадиции бывших чиновников, проходящих по "Делу 1 марта", Геворга Костаняна и Ваагна Арутюняна.

Генеральная прокуратура Армении намерена вновь выдвинуть запрос на экстрадицию Геворга Костаняна и Ваагна Арутюняна, бывших генпрокурора и руководителя оперативно-следственной группы по "Делу 1 марта", рассказала генпрокурор Анна Вардапетян.

Обоим экс-чиновникам инкриминируют злоупотребление полномочиями, фальсификацию улик и препятствование ходу следствия по "Делу 1 марта". Разыскиваемые фигуранты дела, согласно оперативным данным Еревана, скрываются в России.

"Мы работаем с Россией в рамках многостороннего соглашения – Кишиневской конвенции, но пока нет согласия российской стороны насчет выдачи. Генпрокуратура РА в ближайшее время вновь направит ходатайство в РФ с просьбой повторно рассмотреть отклоненное ранее ходатайство"

– Анна Вардапетян

Вступившая для России в силу с 2023 года "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (заключена в Кишиневе 7 октября 2002 года) направлена на упрощение механизмов взаимодействия учреждений юстиции в области оказания правовой помощи.

Согласно заявлениям армянской стороны, помимо расследования связи с событиями, произошедшими 1 марта 2008 года, Костаняну и Арутюняну также выдвинуты обвинения в:

превышении должностных полномочий и использовании их в целях личной выгоды;

легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

умышленном искажении материалов следствия.

Генпрокурор отметила, что данные обвинения не связаны непосредственно "с самими событиями 1 марта, а касаются злоупотреблений, совершенных позже, во время исполнения должностных полномочий".