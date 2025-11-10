Вестник Кавказа

Дипломаты стран G7 призвали Иран сесть за стол переговоров с США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД G7 призвали Иран возобновить прямые переговоры с США по своей ядерной программе и сотрудничество в этом вопросе с Международным агентством по атомной энергии при поддержке стран евротройки.

Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США при поддержке Евротройки (Франция, Германия и Великобритания) по ядерной программе Тегерана, следует из соответствующего заявления.

"Иран должен возобновить всестороннее сотрудничество с МАГАТЭ, включая проведение инспекций всех ядерных объектов и материалов. Мы призвали Иран вступить в прямые переговоры с Соединенными Штатами при поддержке E3 (евротройки)"

– коммюнике

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран отказался от переговоров с США, полностью исключив его на данном этапе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Дипломат пояснил, что это связано с отсутствием какого-либо конструктивного или позитивного подхода со стороны американской стороны и будет возможно только тогда, когда Вашингтон продемонстрирует готовность к диалогу.

