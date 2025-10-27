Диалог по двусторонним раздражителям между Москвой и Вашингтоном заморожен

В посольстве США рассказали, что переговоры с Россией, посвященные устранению раздражителей в двусторонних отношениях, временно приостановлены. В диппредставительстве отметили, что никаких встреч с российскими коллегами в ближайшее время не планируются.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами по устранению раздражителей в двусторонних отношениях заморожен. Об этом рассказали в американском посольство в Москве.

В диппредставительстве отметили, что Вашингтон рассматривает двусторонний канал в качестве конструктивной и постоянной площадки для переговоров о стабилизации работы дипломатических миссий, пишут "Известия".

"Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы"

– посольство США в РФ

Напомним, ранее в этом месяце руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают рабочие контакты друг с другом по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям.