В Турции задержали четырех чиновников по делу об утечке данных

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Стамбуле задержали сотрудников администрации мэрии, которые подозреваются в утечке данных граждан Турции.

Правоохранители Турции задержали четырех чиновников администрации Стамбула, которые проходят фигурантами уголовного дела об утечке данных граждан страны. 

Как информирует TRT Haber, в рамках расследования была выявлена утечка конфиденциальной информации о 4,7 млн человек. В частности, речь идет о данных геолокации приложения Istanbul Senin. Также сообщается о продажах данных в даркнете, от которых пострадали свыше 3,5 млн горожан. 

Силовики также выявили факты утечки данных избирательных урн, которая затронула 11 млн граждан. Сообщается, что данные передавались за границу. 

Задержанные чиновники относятся к отделам, которые занимаются коммуникациями и "умным" городом. Отметим, что расследование связано с оппозиционным экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу, который является одним из главных фигурантов этого дела.

