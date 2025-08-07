Вестник Кавказа

Кабмин Турции обсудит Совместную декларацию Баку и Еревана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эрдоган соберет министров для обсуждения подписанных в Вашингтоне соглашений между главами Азербайджана и Армении.

Кабмин Турции 11 августа соберется на заседание, которое будет посвящено подписанию Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. 

Сообщается, что министры также обсудят положение дел на Ближнем Востоке, в том числе в Газе. 

Кабмин Турции также затронет актуальные вопрос в стране. В частности, будут высказаны предложения по борьбе с лесными пожарами и противостоянию террористическим угрозам.

Отмечается, что председательствовать на заседании будет лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

