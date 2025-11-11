Иран скрывает свои запасы оружейного урана

Иран так и не разрешил инспекторам МАГАТЭ проинспектировать свои запасы обогащенного урана, который может быть использован для производства ядерного оружия: часть ядерных объектов страны остаются закрытыми.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не смогло подтвердить состояние запасов высокообогащенного урана в Иране после 12-дневной войны с Израилем в июне, в ходе которой были нанесены удары по иранским ядерным объектам.

"МАГАТЭ не может проверить статус высокообогащенного урана после израильских и американских ударов по иранским объектам. Агентство считает, что статус этих материалов необходимо срочно прояснить"

- конфиденциальный доклад МАГАТЭ членам Совета управляющих

Также в документе говорится о том, что Иран до сих пор не предоставил инспекторам полный доступ к некоторым объектам, пострадавшим во время недавнего конфликта, а после атак временно прекратил сотрудничество с МАГАТЭ, сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на информацию агентства Associated Press.

В то же время после октябрьской встречи генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Каире Тегеран разрешил инспекцию неповрежденных объектов.

Как полагают в МАГАТЭ, до войны Иран располагал 440,9 кг урана, обогащенного до 60%, и сейчас продолжает обогащение, но не ускоряет его. Запасов Тегерана достаточно для сборки до 10 ядерных боезарядов.